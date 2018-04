FTC: “Oficialmente no podemos decir que Edelio Morínigo está muerto”

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Gral. Héctor Grau, aclaró que hasta el momento no se puede confirmar la muerte del suboficial Edelio Morínigo en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo.

“El Estado paraguayo no confirma el deceso, no tenemos otra cosa más que el papel donde se piden informar sobre los restos de Edelio Morínigo. No tenemos coordenadas ni fechas que nos lleven a encontrar otro tipo de evidencia”, enfatizó el uniformado.

Grau añadió que las operaciones en el área continúan, tratando de encontrar más evidencias que ayuden a esclarecer esta situación, teniendo en cuenta que el único elemento con que cuentan es una hoja de papel, donde piden que se informe a la familia que el suboficial ya habría fallecido. Sin embargo, remarcó que la información no es algo oficial.

El comandante de la FTC señaló que todos estos elementos serán analizados por los fiscales antisecuestros e indicó que hay un montón de información que debe ser clasificada y documentada. “Estamos trabajando, no voy a emitir ninguna información sobre las operaciones en curso. Esto no termina hasta devolver la tranquilidad a todo el pueblo paraguayo”, puntualizó.

Sostuvo además que para tener una información positiva en cuanto a la información, la FTC sigue trabajando con los elementos de inteligencia y anunció que darán a conocer más detalles, de acuerdo a cómo vaya saliendo el resultado de los análisis (de las evidencias).

