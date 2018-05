Frigorífico Concepción: Despachante de Aduanas se presentó ante la Fiscalía

La despachante de Aduanas, Emilia Canale Gamarra, procesada por contrabando y producción de documentos de contenido falso en el caso del Frigorífico Concepción, se presentó ayer ante el Ministerio Público, por lo que la fiscal del caso levantó la orden de detención en su contra.

“Mi cliente hizo los despachos de importación de las cargas de carne del Frigorífico Concepción y no se puede hablar de contrabando porque los tributos se pagaron, tampoco de producción de documentos no auténticos, pues ella no ha introducido en su despacho esos papeles del Senacsa”, informó el abogado Jorge Bogarín.

El letrado agregó que la irregularidad cometida en el ingreso de las 180 toneladas de carne brasileña al país sería solo una falta administrativa, pero puntualizó que eso debe ser confirmado con la investigación que está realizando la Fiscalía.

Resaltó que Canale Gamarra realizó los despachos de las cargas de carne que ingresaron al país e indicó que existen algunos documentos falsificados en la carpeta fiscal, pero no están foliadas. Al respecto, indicó que su defendida afirma que ella no presentó esos papeles.

Finalmente, Bogarín indicó que la despachante de Aduanas se presentó porque no tiene nada que ocultar y ahora está sometida al proceso, con toda la predisposición para colaborar con la justicia.

