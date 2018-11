Friedmann sostiene complicidad de autoridades con Darío Messer

El senador Rodolfo Friedmann, integrante de la comisión especial que investigará el caso Darío Messer, sostuvo que efectivamente el empresario brasileño contó con ayuda de autoridades para realizar ilícitos que pesa en su contra.

“De que existió complicidad de altas autoridades con Messer, existió. No se mueve tanto dinero solo, eso es categórico”, enfatizó el legislador.

Mencionó que conforme avancen las investigaciones se concretarán quienes son las personas involucradas en el caso.

Respecto a la relación de amistad mantenida entre Messer y el ex presidente de la República Horacio Cartes, aclaró que en este caso cumplirá su rol como senador y castigará al acusado en caso de confirmarse su culpabilidad y no por el hecho de ser amigo del ex mandatario, en alusión a los antecedente registrados entre Friedmann y Cartes.

