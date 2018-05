Frente Guasu descarta apoyar a un colorado para Presidencia del Senado

El presidente del Congreso y principal referente del Frente Guasu, Fernando Lugo, descartó la posibilidad de acompañar una eventual candidatura del senador colorado, Óscar Salomón, para presidir el Congreso, en el próximo periodo.

“En el Frente Guasu hemos decidido no hacer ningún tipo de alianzas con el oficialismo. Nuestra postura es buscar un bloque opositor fuerte con el Partido Liberal Radical Auténtico y Patria Querida”, manifestó el parlamentario.

Lugo lamentó que no haya un bloque homogéneo en el PLRA, pues a su criterio, si se trabaja bien dentro de la oposición, se puede tener un frente opositor con 27 legisladores, que sería mayoría en el próximo periodo, frente a la bancada del Partido Colorado.

Por otro lado, el titular de la Cámara Alta no descartó que se pueda aplicar descuentos a los legisladores que no asistieron a las sesiones del Senado, teniendo en cuenta que en la fecha hubo nuevamente una ausencia masiva, por lo que no se pudo realizar la reunión legislativa.

