Francia criticó retiro de Donald Trump de la firma del G7

El gobierno de Emmanuel Macron señaló que “la cooperación internacional no puede depender de enfados”.

Respecto al cambio de actitud del mandatario estadounidense sobre la declaración final de la cumbre del G7, la presidencia francesa criticó la “incoherencia e inconsistencia” de Trump.

“Seamos serios y dignos de nuestros pueblos. Nos comprometemos y cumplimos”, aseguró, indicando que tanto “Francia y Europa mantienen su apoyo a este comunicado, como lo esperamos del conjunto de los firmantes”.

Por su parte, Trump lanzó una andanada de tuits contra el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, luego de haberse difundido la declaración final aprobada en Canadá por los líderes del Grupo de los Siete (G7).

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018