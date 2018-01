Fiscales siguen controlados por una estructura de poder político, según Petta

Fue lo que dijo el senador Eduardo Petta, lamentando que la Asociación de Fiscales no haya emitido un pronunciamiento sobre la situación de Javier Díaz Verón, que a su criterio no puede seguir un día más en su cargo, pues es no solo inconstitucional, sino delito.

En el caso de la filtración de audios, todavía se percibe que hay fiscales tímido y genuflexos, no hay más imputaciones y las medidas cautelares son muy tibias.

“Yo esperaba una señal más seria por parte de ellos”, indicó.

Se mantiene el estatus quo en el sistema de tráfico de influencias, señaló.

