Fiscala pide compromiso social para luchar contra el feminicidio

La fiscal Liliana Zayas, se refirió a los casos de feminicidios que se registran en el país y afirmó que si la sociedad paraguaya no se compromete y no ve la gravedad de estos hechos, “vamos a seguir enterrando mujeres que mueren en manos de sus parejas o ex parejas”.

“La muerte violenta de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas, debido al pensamiento que tienen los hombres que ellas le pertenecen, se visualiza mucho más en nuestros tiempos mediante la lucha femenina”, expresó la agente fiscal de la unidad de Derechos Humanos.

Zayas consideró que la cantidad de casos que se tiene en el país es un llamado de atención al sistema educativo sobre la necesidad de educar en igualdad, de tal manera que desde niños la sociedad sea consciente que hombres y mujeres son iguales.

“Como sociedad tenemos que hablar de este tema, no seguir riéndonos de chistes machistas, y comprometernos a asumir el desafío de cambiar la situación”, finalizó la agente fiscal.

