Fiscala desmiente injerencia política en las causas que investigó

La fiscal Raquel Fernández justificó la conversación que mantuvo con el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann, para preguntarle cómo estuvo su declaración ante los integrantes del cuerpo colegiado.

“Esa conversación es del 12 de septiembre de este año y fue para consultarle a Fernández Lippmann cómo estuvo mi declaración ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por un caso de narcotráfico”, detalló la agente del Ministerio Público.

Enfatizó que jamás se reunió con ningún integrante del Jurado para pedir favores de modo a mantenerse en su cargo, pues siempre estuvo muy segura de todas sus actuaciones en las causas que le tocó investigar.

Fernández agregó que en algunos casos el poder político tiene injerencia en la labor de fiscales y jueces, pero afirmó que eso no se aplica con ella. “Fernández Lippmann me ofreció hablar con los senadores Óscar (González Daher) y Jorge (Oviedo Matto) antes de mi audiencia ante el JEM, pero le dije que no hacía falta porque estaba muy segura de mi investigación”, destacó.

Incluso dijo que en algunos audios filtrados pretendieron instalar que las conversaciones con Fernández Lippmann tenían algo que ver con el caso Rodrigo Quintana, que también está a su cargo.

Al respecto, aclaró que la conversación que mantuvo con el exsecretario de Óscar González Daher “no tiene nada que ver” con el joven asesinado por la Policía en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico.

La agente del Ministerio Público había manifestado que investigar el cruce de llamadas en cuanto a las autoridades involucradas en el asesinato del joven dirigente del PLRA, era “impertinente”.

“Nunca quise deberle favores a nadie, menos cuando estoy convencida que hice un buen trabajo (…) No considero que haya incurrido en mal desempeño en mis funcionarios y me pongo a disposición para que se pueda investigar mi actuación”, sentenció.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?