Fiscal negó haber sido amenazado por abogado de esposa de González Daher

El fiscal Ángel Ramírez, se refirió a supuestas amenazas del abogado de la esposa de Oscar González Daher.

“El abogado Pedro Cano era el defensor de la esposa de González Daher y me recusó en el caso, me sondeó en una primera instancia antes de recusarme. Me preguntó que se iba a hacer en el caso de la señora y le dije que íbamos a ver las pericias sobre el caso”, aseguró Ramírez.

Manifestó además que nunca se consideró nunca amenazado por Cano y también añadió que en ningún caso se sintió presionado.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?