Fiscal General realiza cambios en varias unidades

La doctora Sandra Quiñonez, dispuso ayer la reasignación de fiscales en varias unidades dentro del Ministerio Público, entre ellas la Unidad Especializada de Delitos Económicos.

La representante de la Fiscalía reasignó a la doctora Marlene González de Ovelar para cumplir funciones como titular de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción Nº 10 y asignó al fiscal Nelson Ruiz en la Unidad Penal N° 4 de la Sede I de Asunción, en reemplazo de la agente fiscal González de Ovelar.

El fiscal Rodrigo Estigarribia cumplirá funciones como titular de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción n° 11, con sede en la ciudad de Asunción, en reemplazo de Nelson Ruiz, quien es reasignado.

La doctora Claudia Morys se desempeñará como titular de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas No 1 y causas de Electorales de Asunción, en remplazo de doctor Rodrigo Estigarribia. Y en reemplazo de la doctora Morys asumirá Susy Riquelme Brizuela como titular de las Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción No 5 con sede en la ciudad de Asunción.

El fiscal Luis Said cumplirá funciones como titular de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción No 4 con sede en Asunción y en su reemplazó asumirá la doctora Adriana Patricia Soledad González como titular de la Unidad No 2 y atender en causas de Delitos Electorales y Juegos de Azar de la Fiscalía de Villa Elisa.

Por su parte el doctor Hernán Galeano cumplirá funciones como titular de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos con sede en la ciudad de Asunción, en reemplazo de la agente fiscal Josefina Aghemo. A la vez intervendrá en las causa de Lavado de Activos provenientes de Delitos Informáticos. Mientras que Aghemo cumplirá funciones como titular de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo con sede en Asunción, en reemplazo de Galeano.

Y finalmente la doctora Daniela Benítez asumirá carácter de interina de la Unidad Penal No 5 de la Sede 1 de Asunción, con motivo de la reasignación de la agente fiscal Susy Riquelme y sin perjuicio de sus actuales funciones.

Fuente: Ministerio Público

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?