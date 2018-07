Fiscal Adjunto pidió sumario para que investiguen su gestión

El fiscal Ricardo Merlo, informó que solicitó a la responsable del Ministerio Público la apertura de un sumario contra su persona y su gestión, a fin de que se aclaren las dudas originadas a causa de publicaciones que señalan su presunto involucramiento en un esquema de coimas en Ciudad del Este.

Mencionó además que es muy llamativa y sorpresiva dichas versiones vertidas en su contra y adelantó que se reserva las acciones judiciales correspondientes, debido a que calificó a las mimas como falsas e infundadas.

“He pedido que se investigue a fondo y que se disipen todas las dudas. No tengo nada que ocultar, me pongo a disposición para que se me investigue y más que eso no puedo hacer”, expresó al aclarar que fue él quien solicitó su traslado a Asunción en la Unidad de Derechos Humanos.

