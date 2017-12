Fiscal adjunto aseguró que jamás recibió presión desde el JEM

Federico Espinoza, fiscal adjunto de Delitos Económicos, desmintió que Oscar González Daher le haya presionado por un caso particular de la secta Moon que llevaba adelante el Fiscal Igor Cáceres.

Afirmó que siempre respaldó la labor de los agentes fiscales y no movió ningún dedo para que se impute a alguien si no corresponde. “En todos los años que llevo como Fiscal jamás me presionaron desde el Jurado de Enjuiciamiento” agregó.

Por otro lado menciono que no tiene inconvenientes de responder sobre cualquier causa pues tiene una política de puertas abiertas. Si alguien considera que tranca alguna causa es porque las decisiones se toman de manera institucional. Agregó que nunca recibió nada fuera de sus honorarios.

