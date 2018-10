Firman convenio para mejoramiento de comunicación ciudadana

La Entidad Binacional Yacyretá y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación acordaron la implementación de programas para mejorar la calidad informativa dirigida a la ciudadanía.

Al respecto Alejandro Peralta Vierci, titular de la cartera de información, sostuvo que con esto apuntan a que la ciudadanía pueda tener mayor conocimiento acerca de las acciones que ofrece el gobierno en los distintos ámbitos.

Señaló que muchas veces se desconoce acerca de los programas instalados ante la falta de un canal de comunicación efectivo.

“Lo que no se comunica nuestra ciudadanía no se entera. Y lo que no se entera no se puede acceder”, expuso.

Peralta mencionó que a la vez esto ayudará a las instituciones contraloras para auditar que todo el proceso de comunicación ciudadana se realice de manera transparente.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?