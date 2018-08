FIFA Gate: José María Marín fue sentenciado a 4 años de prisión

El exjefe del fútbol brasileño José María Marín fue sentenciado este miércoles a cuatro años de cárcel por una jueza federal de Nueva York que le acusó de ser “un cáncer” que corrompió el deporte en su país y en el mundo.

En la Corte Federal de Brooklyn, Distrito Este de Nueva York, finalmente se le impuso además una multa de USD 1,2 millones y una confiscación de 3,3 millones de dólares. Anteriormente se especulaba con una condena de cerca de 10 años de cárcel, mientras que la defensa pedía menos de un año por su elevada edad, 86 años.

Cuando estaba siendo juzgado el brasileño se descontroló. Según informó el sitio Globoesporte, Marin se quebró al hablar de su esposa, Neusa, de 79 años. “Jesús cargó una cruz. Yo llevo dos, la mía y la de mi mujer”, declaró antes de comenzar a gritar en medio de un llanto descontrolado. El sitio brasileño detalla que el intérprete designado no pudo seguir su desaforado discurso y la jueza se vio obligada a llamar a un receso.

Marin había sido detenido en mayo de 2015 en Suiza junto a otros seis ejecutivos de la FIFA. Luego, pasó cinco meses en una prisión en Suiza antes de ser extraditado a los Estados Unidos. El ex futbolista, abogado y político brasileño, fue encarcelado inmediatamente después de su sentencia el 22 de diciembre por seis cargos de crimen organizado (1), lavado de dinero (2) y fraude bancario (3).

Los 13 meses que pasó tras las rejas serán tenidos en cuenta, además recibirá un crédito de 14% por “buen comportamiento”, por lo que sus abogados estiman que pasará 28 meses encerrado a partir de hoy.

Según la fiscalía, Marin recibió en total USD 6,5 millones en coimas por partes de empresas de marketing deportivo para firmar contratos de derechos comerciales de competiciones de fútbol en América del Sur.

Los dos compatriotas de Marin que también fueron denunciados por delitos similares son Ricardo Teixeira, 71 años, y Marco Polo Del Nero, 77 años, ambos ex presidentes de la CBF. Pero como Brasil no tiene ley de extradición, no pueden ser juzgados en Nueva York.

Fuente: Infobae

