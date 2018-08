FIFA Gate: Alejandro Domínguez sería citado por la justicia de EE.UU

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, sería convocado a declarar por la justicia de los Estados Unidos, en el marco del caso conocido como “FIFA Gate”, según afirmó el periodista argentino Julio Chiapetta.

El jefe de la sección Deportes del diario Clarín de Argentina afirmó anoche, a través del Twitter, que “se vienen horas difíciles” para el titular del ente rector del fútbol sudamericano.

En contacto internacional con Fútbol 780 AM, Chiapetta detalló que la información le pasó una persona muy confiable que está siguiendo la investigación en Estados Unidos e indicó que la convocatoria a Domínguez, sería para una declaración indagatoria.

“Veremos qué fuerza tiene el pedido de la justicia norteamericana y qué fuerza tienen las influencias, tanto en Paraguay como en otros países. Si están esperando algún acontecimiento para notificar al presidente de la Conmebol, están haciendo algo incorrecto”, enfatizó.

Consultado sobre el motivo de la declaración, Chiapetta dijo que no tiene esa información y que eso lo debe determinar la justicia norteamericana. No obstante, aseveró que tiene que ver con lo que ya que está en marcha, en relación al caso del ex titular de la Conmebol, Juan Ángel Napout.

