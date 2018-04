Esta tarde familiares del suboficial Edelio Morínigo realizaron una misa en su vivienda en Arroyito oficiada por el capellán Milciades Velázquez.

“La fe no se centra en cosas textuales, mientras el cuerpo no esté acá Edelio no está muerto”, aseguró el capellán.

En la misa estuvieron los hermanos, los padres y amigos de Edelio Morínigo, todos exigen que se esclarezca el caso y piden una respuesta de las autoridades.

