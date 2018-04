Un fallecido tras incendio en la Torre Trump en Nueva York

Una persona murió en el incendio el sábado en la Torre Trump en Nueva York, infomó la vocera del Departamento de Bomberos de Nueva York, Angelica Conroy.

El fallecido es un residente que había sido transportado en estado crítico y murió en el hospital, dice Conroy. La portavoz del departamento, Conroy, mencionó que el fuego estaba confinado al piso 50 del edificio.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó —antes de la noticia de la muerte— que el incendio estaba controlado.

“El fuego en la Torre Trump se acabó. Muy confinado (edificio bien construido). Los bomberos (y bomberas) hicieron un gran trabajo. ¡GRACIAS!”.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018