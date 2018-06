Fadul: “Que Paraguay tenga las tasas tributarias más bajas es una falacia”

El expresidente del Partido Patria Querida, Pedro Fadul, afirmó que, si bien no es mentira que el país tiene impuestos bajos, es una falacia, porque eso no significa que sea mejor para los inversionistas.

“El costo de un país está medido por muchos factores, no solo por las tasas tributarias. En Paraguay el Estado no le da casi nada a cambio a las empresas que vienen a invertir aquí”, puntualizó el ex candidato a presidente de la república.

Fadul añadió que el Estado ha multiplicado por 5 o más sus ingresos en los últimos años, a costa de los contribuyentes. Sin embargo, eso no hizo que los servicios públicos mejoren, por lo menos en un mínimo porcentaje.

Puntualizó que la “burocracia estatal, insaciable por cierto, está considerando aumentar los impuestos”, poniendo de ejemplo a países fundidos como Argentina y Brasil. Al respecto, aseveró que los que proponen esta falacia han de creer que los más grandes y mejores emprendedores del mundo “son todos entupidos”, porque existiendo países “más baratos” como el nuestro, van y emprenden e invierten en países “más caros” del primer mundo.

“Nadie parece entender en el sector público que el único lugar en donde se crea riqueza es en la empresa, del tamaño o rubro que sea, y el propio Estado, socio accionista principal obligatorio con el que cada emprendedor debe lidiar y contribuir desde meses antes de abrir su negocio, es el que más palo en la rueda pone”, aseveró Fadul.

Aseguró que la única salida a esta realidad es el diálogo, que a su criterio, no es fácil, porque incluso en el sentir popular el discurso de pobres contra ricos va prendiendo poco a poco y equivocadamente la gente cree que el camino es sacar más a los que ganan más para distribuir entre los más pobres.

“Las leyes están hechas, hay que hacerlas cumplir (…) Las organizaciones criminales son mucho más institucionales y serias que las instituciones del Estado, porque tienen reglas y las cumplen”, finalizó.

