Extitular de Senacsa ratifica “acuerdo económico” en el caso Frigorífico Concepción

El Dr. Hugo Idoyaga, extitular del Senacsa, se ratificó en que hubo un acuerdo del presidente del Frigorífico Concepción, Jair de Lima, con los ministros de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting, para levantar la sanción a la empresa cárnica.

“Tanto como coima no puedo utilizar ese término, pero si hubo un acuerdo económico (…) Hay muchas cosas que se pueden deducir de todo esto, una de ellas es que el ingreso irregular de carne brasileña sea para mantener los precios del producto”, expresó el profesional.

De visita a los estudios de la 780 AM, Idoyaga agregó que según la información que tiene, el ingreso del cargamento de carne brasileña al país, para el frigorífico Concepción, fue a la noche y alegó que el Senacsa no tiene funcionarios las 24 horas en la frontera para controlar el ingreso de productos al territorio nacional.

Puntualizó que con la devaluación de la moneda brasileña, hay una diferencia de precio, entre 25 y 30%, con la carne paraguaya, lo que hace presumir que la intención con el contrabando de la proteína roja, es tener una mayor ganancia. “El negocio en el contrabando de carne brasileña al país está en la parte económica, ya sea para mantener o abaratar los costos que tienen los frigoríficos”, resaltó.

El extitular del Senacsa remarcó que le dolió la forma que fue manoseado al ser destituido y que hasta ahora no tiene en sus manos el decreto que lo sacó del cargo. “Yo puedo responder por las 3.300 toneladas de carne que autorizamos y verificamos, el ministro Gustavo Leite me quiso apretar para que rinda cuentas del resto de la carga y ya no era mi competencia”, enfatizó.

Consultado sobre las pérdidas ocasiones a los frigoríficos por el escándalo del caso Concepción, Idoyaga indicó que no puede confirmar que las firmas estén perdiendo un millón de dólares por día. Agregó que esa es una estimación que hacen desde la Asociación Rural del Paraguay.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?