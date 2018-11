Evacuan a más de 50.000 personas en California por incendios

Un incendio forestal que se extiende por el norte de California (EEUU) ya afecta a más de 8.000 hectáreas según el Departamento de Forestación y Protección contra Incendios. El gobernador californiano, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia.

El fuego se inició cerca de la ciudad de Pulga este jueves por la madrugada y se extendió hacia el oeste. Por la tarde el fuego avanzaba velozmente gracias a las ráfagas de viento de hasta 104 kilómetros por hora.

Unos 50.000 residentes de ciudades cercanas ya recibieron la orden de evacuación por parte del Estado. Las carreteras aledañas fueron clausuradas y se observa una gran nube oscura.

#CampFire this is on pentz rd in Paradise. Pray for people to get out safe.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/Qe7MwHiH8e

Se hablan de dos bomberos y varios civiles heridos. El sheriff del condado de Butte, Kory Honea, reveló que puede haber varias víctimas mortales. “Estamos tratando de sacar a mucha gente lo más rápido posible y salvar tantas vidas como podamos”, declaró Honea.

Un mapa muestra el territorio afectado:

GOES-16 Fire Temperature continues to show the #CampFire burning hot at this hour. More info on the fire can be found here: https://t.co/Tu83PYjb78 pic.twitter.com/Neh42LdkSF

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) November 9, 2018