Evacúan la sala de prensa de CNN en Nueva York por un “dispositivo explosivo”

Reportan que un escuadrón antiexplosivos se ha hecho presente en las instalaciones de la cadena estadounidense.

Una evacuación ha tenido lugar en las oficinas de la cadena CNN en Nueva York (EE.UU.) este miércoles luego de reportes sobre un presunto artefacto explosivo en las instalaciones.

De acuerdo Jim Sciutto, uno de los presentadores de CNN, las personas en la sala de prensa fueron alertadas de un “dispositivo explosivo”.

Breaking: CNN NY office evacuated. Police bomb squad is here. We’re told of explosive device received. @CNNnewsroom

La programación en vivo del canal fue interrumpida a causa de la operación de evacuación.

Poppy Harlow and Jim Sciutto rushing off the air at CNN in New York, which was just evacuated: pic.twitter.com/ANj5CrAaBL

— Tom Namako (@TomNamako) October 24, 2018