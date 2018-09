“Estoy bien y recuperándome”, dijo Jair Bolsonaro desde el hospital

Así lo firmó el candidato presidencial de Brasil a través de su cuenta en Twitter, un día después de ser apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.

Estou bem e me recuperando! 👍🏻

“Agradezco del fondo de mi corazón a Dios, a mi esposa e hijos, que están a mi lado, a los médicos que cuidan de mí y que son esenciales para que yo pueda continuar con ustedes aquí en la Tierra, y a todos por el apoyo y las oraciones”, fue el mensaje del candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro que se publicó en su cuenta de Twitter este viernes, un día después del ataque con un cuchillo que sufrió en un acto de campaña en Minas Gerais.

Agradeço do fundo do meu coração a Deus, minha esposa e filhos, que estão ao meu lado, aos médicos que cuidam de mim e que são essenciais para que eu pudesse continuar com vocês aqui na terra, e a todos pelo apoio e orações!

— Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) September 7, 2018