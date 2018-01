Estas son todas las series que están nominadas a los Globos de Oro

Este domingo se celebra una edición muy especial de los premios, ya que cumplen 75 años. En una gala en Beverly Hilton, un distinguido hotel de Beverly Hills, actores, comediantes y personalidades reconocidas se encontrarán para competir por el premio mayor.

Según la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood, un gremio en el que se encuentran alrededor de 90 periodistas, estas son las series que merecen el premio. Eso sí, solo algunas se llevarán la estatuilla.

Mejor serie – drama:

The Crown

The Handmaid’s Tale

This is Us

Stranger Things

Game of Thrones

Mejor serie – comedia:

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

Master of None

SMILF

Will & Grace.

Mejor miniserie:

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the lake: China Girl.

Este año Seth Meyers será quien releve en el puesto de presentador a Jimmy Fallon, quien condujo en el 2017.

Fuente: TKM

