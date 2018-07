“Esta pesadilla ya está por pasar”, afirma el diputado Édgar Acosta

El diputado Édgar Acosta lamentó que siendo la víctima, ahora esté siendo atacado por la condena de 12 años de cárcel al suboficial Benito Sanabria, quien le disparó en la boca el 31 de marzo del año pasado. Consideró inoportuna la postura del comandante de la Policía Nacional.

“No le deseo a nadie lo que yo sufrí. Soy la víctima en esa situación, pero ahora soy el atacado en las redes sociales. Yo me considero una persona extremadamente fuerte, pero es mi familia la que está sufriendo porque no entienden cómo siendo la víctima me están atacando”, manifestó el parlamentario liberal.

Añadió que aguanta todas las críticas que le hacen, pues entiende que en las redes sociales la gente opina mucha veces sin tener conocimiento detallado de los hechos. No obstante, calificó de lamentables las declaraciones del comandante, Crio. Luis Carlos Rojas, quien tras la condena a Sanabria pidió a la justicia que “no se deje llevar por el deseo de usar como chivo expiatorio al suboficial, para saciar la sed de venganza de ciertos sectores, o como un deseo de congraciarse políticamente al condenar a una pena alta a un personal en servicio”.

Acosta puntualizó que el disparo le afectó gravemente el rostro y se sometió a 11 intervenciones quirúrgicas en Brasil, país en el que estuvo por más de cuatro meses. Agregó que sus colegas de la Cámara Baja lo ayudaron para costear los gastos, entre ellos fue entonces presidente de Diputados, Hugo Velázquez.

“Estoy bastante fuerte. Todo lo que está ocurriendo tras la condena del policía que me disparó nos bajoneó un poco con la familia, pero esta pesadilla ya está por terminar. Cuando consiga el dinero tengo que volver a Brasil para una última operación, entre noviembre y diciembre”, finalizó.

