Emma Watson terminó su relación con Chord Overstreet

La pareja se conoció a fines del 2017, poco tiempo después de que la intérprete de la saga de Harry Potter terminara su noviazgo con el empresario tecnológico de Silicon Valley, William Knight.

Según una fuente, “Emma y Chord mantuvieron su relación callada al principio pero se llevaron muy bien desde el primer momento. Pasaron mucho tiempo juntos en Los Ángeles y fueron fotografiados hace apenas unos meses atrás pero las cosas entre ellos no funcionaron y ahora ambos están solteros nuevamente”.

Overstreet encontró la fama tras interpretar a Sam Evans durante cinco años en la exitosa serie musical Glee desde 2010 hasta 2015.

Por su parte, Watson, quien se está tomando un receso de la actuación, también participó de una obra musical, cuando dio vida a la Bella en la adaptación del filme La Bella y la Bestia que se estrenó en el 2017.

Representantes de la famosa no comentaron sobre la ruptura, pero la estrella ha dejado de seguir al actor en todas sus redes sociales.

“Quiero ser consistente: No puedo hablar de mi novio en una entrevista y después pretender que los paparazzi no me retraten afuera de mi casa”, dijo Watson. Y agregó: “Me di cuenta que en Hollywood utilizan a la persona con la que estás para la promoción de tu película y todo se vuelve parte del mismo show y odiaría que cualquier persona con la que estoy se siente que son parte de ese circo”.

Fuente: Infobae

