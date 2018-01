Emma Watson cautivó a sus fans con un nuevo look

La actriz británica, famosa por la saga de Harry Potter, compartió una imagen en Instagram de su nuevo peinado.

La actriz y filántropa británica Emma Watson volvió a ser tendencia en las redes sociales por una imagen que subió a su cuenta de Instagram mostrando su nuevo look.

Watson, quien logró fama mundial por encarnar a la mejor amiga de Harry Potter en las adaptaciones cinematográficas de la saga de J.K. Rowling, ahora usa flequillo y es apoyada por todos sus fans.

La fotografía compartida superó los 4 millones de likes y cuenta con decenas de halagos a la actriz. En la imagen, la joven sostiene un ejemplar de Why I’m no longer talking to white peopler about race, de Reni Eddo-Lodge, un libro que recomienda leer entre enero y febrero.

Fuente: Infobae

