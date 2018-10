Emiten recomendaciones ante pronóstico de lluvias y tormentas

El departamento de Alerta Temprana de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), informó que a partir de las primeras horas de la madrugada de este lunes 8, sistemas de tormentas ingresarían sobre territorio paraguayo, generando eventos de tiempo severo sobre gran parte de la Región Oriental, incluso hasta el día martes 9.

El pronóstico indica que estas condiciones climáticas se registrarán especialmente en los departamentos del Centro y Este del país, con grandes acumulados de lluvia que fácilmente podrían superar los 100 mm en pocas horas, fuertes descargas eléctricas, ráfagas de viento puntualmente fuertes y la ocasional caída de granizos.

Estas lluvias intensas podrían provocar inundaciones súbitas en la capital y otras ciudades del interior del país, y se estima que tendrán importantes repercusiones en los niveles del río Paraguay, con posibles aumentos en los días posteriores. De hecho, en los últimos 21 días se registró un aumento de casi 50 cm en el nivel del río Paraguay en Asunción; al inicio de la temporada de lluvias, el pasado 16 de septiembre, se tenía 3,73 m de altura, y en la fecha ya se alcanzó los 4,19 m, como efecto de las lluvias que se registraron en dicho período de tiempo.

Recomendaciones

Con respecto a las lluvias y tormentas severas, la Secretaría de Emergencia Nacional recomienda estar preparados, prestar atención a los avisos meteorológicos que emitirá la Dirección de Meteorología en las próximas horas, y no correr riesgos innecesarios, tomando las siguientes medidas de prevención:

● Mantenerse en un lugar seguro o buscar uno.

● No salir mientras dure el temporal si no es extremadamente necesario.

● Desconectar todo tipo de artefactos eléctricos, antes y durante el temporal.

● Tener siempre disponibles y en condiciones una radio, linterna, pilas y celulares.

● Al desplazarse en la vía pública, ya sea caminando o en vehículos, visualizar cables, postes del tendido eléctrico, árboles frondosos y carteles, ante el peligro de que caigan por la fuerza de los vientos.

● Tener especial cuidado con niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

● No refugiarse bajo árboles ante el riesgo de descarga de rayos, y permanecer en los vehículos, cuyos neumáticos son aislantes.

● Evitar cruzar raudales y torrentes de agua cuya intensidad no se puede apreciar, o cuyo caudal impida visualizar deformidades del terreno o depresiones que podrían ser profundas.

● No arrojar basuras a raudales o cauces hídricos.

Información: Secretaría de Emergencia Nacional.

