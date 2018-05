Emilia Clarke habló sobre su salario en Game of Thrones

La actriz se refirió a la diferencia de salario entre los protagonistas de The Crown y contó su propia experiencia.

Sabemos que hay una desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres en todo el mundo. Gracias a la visibilización que se le estuvo dando al tema en los últimos meses, varios países y empresas están tomando cartas en el asunto.

En el mundo artístico también sucede y varias actrices contaron que, incluso teniendo más protagonismo que sus compañeros hombres, ganan menos. A raíz de esto, distintas artistas fueron consultadas, entre ellas, Emilia Clarke.

La actriz de Game of Thrones habló de cómo se manejan en la serie. En una entrevista para Kering Woman in Motion, dijo que cobró exactamente lo mismo que sus coestrellas hombres.

“En Game of Thrones, a mí siempre me pagaron igual que a mis compañeros hombres”, comentó. Y agregó: “Era mi primer trabajo y no me discriminaron en mi salario por ser mujer”.

Además, hizo referencia al casi de Claire Foy y aseguró que quedó “impactada, realmente impactada” al enterarse de que a su colega le pagaban menos que a su compañero de elenco, Matt Smith en The Crown.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?