Embargan bienes de Ulises Quintana

El político colorado Ulises Quintana se encuentra actualmente recluido en la cárcel militar de Viñas Cué.

El juez, Rubén Ayala Brun, decretó el embargo preventivo de todos los bienes o dinero depositado en Bancos o entidades financieras inscriptos a nombre del diputado Ulises Quintana y también la inhibición general de vender y gravar.

También de Celso Ortega exjefe del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Dirección de la Policía del Departamento de Caaguazú, del Sub. Comisario Nelson Barrios.

Además del Sub. Oficial Mayor Alcides Villagra, del Sub Oficial Inspector Melchor Cabrera, del Sub oficial 1° Wilder Amarilla y del Sub oficial 1°Cristian Vázquez y de la oficial 1° Selva María Chaparro irá a la Comisaría de Mujeres.

Finalmente, Ayala Brun, ordenó el embargo de los bienes de Diego Otazú, secretario de Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”, de José Alarcón y Carlos Aguilar Sánchez.

La decisión ya fue comunicada a la Dirección General de Registros Públicos y a la Superintendencia de Bancos.

