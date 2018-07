El Universo de DC ya tiene nombre oficial, “Worlds of DC”

Este fin de semana la, en el esperado panel de San Diego, Warner Bros oficializó el nombre del Universo Extendido de DC.

En la oportunidad de adelantaron algunos de sus proyectos más esperados como; Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald o Godzilla: King of the Monsters, pero lomás esperado fue el llamado popularmente Universo Extendido de DC que incluye cintas como Aquaman, Liga de la Justicia o Wonder Woman 1984.

Además los fans también tuvieron la oportunidad de disfrutar del primer tráiler oficial de Shazam!, una de las últimas incorporaciones a Worlds of DC, una historia muy distinta en tonalidad y narración a las anteriores del universo.

Fuente:http://www.sensacine.com

