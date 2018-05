El productor Harvey Weinstein se entregó a la policía de Nueva York

Weinstein se puso a disposición de las autoridades judiciales por una causa abierta en su contra por la fiscalía de Manhattan. El productor de Hollywood está acusado de abuso sexual.

Harvey Weinstein arribó este viernes a una comisaría en Manhattan, Nueva York, donde se entregó para responder a acusaciones criminales en una investigación por abuso sexual.

Bajó de una camioneta tipo SUV negra y entró lentamente al edificio frente a una multitud de cámaras de televisión. No respondió a los que lo llamaban por su nombre.

Fuentes de la policía dijeron que el caso incluye a una mujer que acusa a Weinstein de obligarla a tener sexo oral en su oficina en 2004. Se trata de Lucia Evans, una de las primeras en denunciar al productor cinematográfico.

Un funcionario dijo que probablemente habrá acusaciones de otra presunta víctima que no ha hablado públicamente.

Los abogados del productor han dicho que todas las denuncias de abuso sexual “carecen totalmente de mérito”.

También ha sido acusado en Nueva York por ataques contra la actriz Paz de la Huerta, pero en total más de 70 mujeres han denunciado algún tipo de acoso o abuso sexual de parte del productor de Hollywood.

Estas denuncias, que estallaron en octubre de 2017 en publicaciones de la revista The New Yorker y el diarioo The New York Times, desataron una oleada de críticas que confluyeron en el movimiento #MeToo, con un amplio despliegue mundial.

