“El metrobus es un enfermo terminal”, según ingeniero

Fue lo que dijo el Ing. Hermann Pankow añadiendo que no existe una solución que no sea una cirugía mayor, es decir cambiar el proyecto, que desde un principio era inviable por donde se lo mire.

Pankow sostuvo que el metrobus afecta a una zona densamente poblada por comerciantes y no se tuvo en cuenta esa situación. La prueba clara que no tenía ningún rigor de Ingeniería es que los dos últimos gerentes eran licenciados y no profesionales ingenieros.

“Esto era un fracaso por donde se le mire, pero la situación es complicada pues Motta Engil también está a cargo de la ampliación de las rutas 2 y 7, y si ahora se le despacha a la constructora esos proyectos igualmente se caerán”, refirió.

Calificó de una parodia la adjudicación al consorcio, pues no hubo prácticamente licitación.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?