El gesto obsceno de Robbie Williams durante la ceremonia inaugural del Mundial de Rusia 2018

Robbie Williams fue el elegido para cantar en la ceremonia inaugural del Mundial de Rusia 2018, en la previa del partido que disputó la selección local con Arabia Saudita en el Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú, que tiene una capacidad para 80 mil personas.

Con un traje animal print rojo y negro, el músico británico interpretó “Let me entertain you” y “Feel” y cerró el show con “Rock DJ”. Durante su actuación, miró a cámara e hizo un obsceno gesto levantando uno de los dedos su mano y haciendo un fuck you

La actitud de Robbie Williams no pasó desapercibido en las redes sociales ya que los usuarios lo hicieron TT. Además, destacaron la actuación que tuvo junto a la intérprete de ópera rusa Aida Garifullina, que acompañó al cantante en “Angels”.

Durante el show, acróbatas y bailarines desfilaron por el campo de juego con los colores de los 32 países que participan del Mundial, acompañados por Zabivaka, la mascota oficial.

La gran sorpresa fue la ausencia de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, quienes, según habían anunciado públicamente, debían interpretar “Live it up”, la canción oficial del Mundial de Rusia 2018.

