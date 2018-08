“El día que ceda a las presiones me voy a mi casa”, afirma fiscal general

La titular del Ministerio Público, Dra. Sandra Quiñonez, negó que haya existido algún tipo de presión política en el marco de las investigaciones a Óscar González Daher. Aseguró que tiene una postura firme y que cuando ceda a algún tipo de pedido, se irá a su casa.

“No hubo ninguna llamada ni ningún tipo de presión. Yo les voy a ser clara, si existiese eso no voy a ceder. Ante presiones en donde no pueda dar respuesta, me voy a mí casa”, enfatizó la fiscal general del Estado.

Quiñonez garantizó que todos los agentes fiscales encargados de la investigación del caso González Daher tienen su apoyo para cumplir su labor de manera correcta, así como en los demás casos emblemáticos y aquellos considerados menores.

Remarcó además que el fiscal René Fernández, quien encabeza las pericias en el expediente del ex senador de Honor Colorado, tiene autonomía para decidir en qué momento realizar los allanamientos.

