El asesor de Trump se reunirá con Bolsonaro en Brasil el 29 de noviembre

John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que visitará Río de Janeiro el próximo 29 de noviembre para reunirse con el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

“Veré al próximo presidente de Brasil, @JairBolsonaro, en Río el 29 de noviembre. Compartimos muchos intereses bilaterales y trabajaremos estrechamente para expandir la libertad y la prosperidad por todo el continente americano”, escribió Bolton en su cuenta de Twitter.

Look forward to seeing Brazil’s next President @JairBolsonaro in Rio on November 29th. We share many bilateral interests and will work closely on expanding freedom and prosperity throughout the Western Hemisphere.

Esta será la primera reunión conocida entre el Gobierno estadounidense y Bolsonaro, y se producirá en la víspera de la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires, a la que asistirá Trump.

El actual presidente de Brasil, Michel Temer, invitó este mes a Bolsonaro a acompañarle a la cumbre del G20, pero fuentes del equipo del presidente electo dijeron que no le sería posible aceptar, pues todavía requiere cuidados tras la cuchillada que sufrió en un mitin electoral previo a las elecciones de octubre.

Bolton aprovechará por tanto el trayecto a Buenos Aires para hacer el día anterior una parada en Brasil, en una nueva muestra del interés de la Casa Blanca en tejer una temprana relación con el presidente electo.

Trump telefoneó a Bolsonaro el pasado 29 de octubre para felicitarle por su victoria electoral y acordó “trabajar estrechamente” con él “en materia comercial, militar y todo lo demás”, según explicó entonces en un mensaje publicado en Twitter.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?