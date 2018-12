EEUU incluyó a Venezuela, Cuba y Nicaragua entre los países con “dictaduras”

En un mensaje con motivo del Día de los Derechos Humanos, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, se mostró preocupada por la situación de las tres naciones.

La secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, señaló este lunes, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, a Cuba, Venezuela, y Nicaragua como países con “regímenes” o “dictaduras”.

“En el día de los Derechos Humanos, pensamos en el pueblo de Cuba, que ha sufrido décadas de represión y abuso a manos del régimen (…). Estamos comprometidos a apoyar al pueblo cubano en su afán de vivir en libertad y prosperidad”, dijo Breier en Twitter.

On #HumanRightsDay, our minds turn to the people of #Cuba, who have endured decades of repression and abuse at the regime’s hands, most recently via the creativity-crushing #Decree349. We’re committed to supporting the Cuban people in their quest to live in freedom and prosperity

