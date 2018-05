EEUU anunció medidas económicas y diplomáticas contra régimen de Maduro

El Departamento de Estado indicó que mientras no se restablezca el orden constitucional, el régimen chavista “enfrenta el aislamiento de la comunidad internacional”.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió este lunes que el gobierno tomará nuevas medidas punitivas contra Venezuela luego de las cuestionadas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro logró reelegirse para un segundo mandato.

“Estados Unidos está del lado de las naciones democráticas en respaldo del pueblo venezolano y tomará rápidas medidas económicas y diplomáticas para apoyar la restauración de su democracia”, dijo el secretario de Estado en un comunicado.

“Hasta que el régimen de Maduro restablezca un camino democrático en Venezuela a través de elecciones libres, justas y transparentes, el gobierno enfrenta el aislamiento de la comunidad internacional”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, denunció este lunes que las elecciones del domingo fueron una “farsa”, mientras Washington evaluaba nuevas sanciones contra el gobierno del reelecto presidente Nicolás Maduro.

“Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona y la miseria de su valiente pueblo continúa”, indicó Pence en su mensaje.

Venezuela’s election was a sham. America stands AGAINST dictatorship and WITH the people of Venezuela calling for free and fair elections. @POTUS has taken strong action on Venezuela and there’s more to come… The U.S. will not sit idly by as Venezuela crumbles. #FreeVenezuela

— Vice President Mike Pence (@VP) May 21, 2018