EEUU: alertan de un tirador activo en un centro comercial en Texas

La Policía informó de la presencia de un tirador activo en el Centro Comercial “Plaza Mall de McAllen”, en el sur de Texas.

“Active Shooter at the McAllen Plaza Mall Stay Away from the area! Several law enforcement agencies heading to the scene”.

“Tirador activo en el centro comercial de Mcallen plaza, aléjense de la zona! Varios organismos encargados de hacer cumplir la ley se dirigen a la escena”, fue lo escrito por la policía del Condado de Hidalgo en su cuenta oficial de Facebook (@HCCPCT4).

Las autoridades ya han hecho un llamado a la población para mantenerse alejados de la zona donde se encuentra el tirador a fin de no interferir en las labores de los agentes que se encuentran en el lugar.

Hasta el momento las autoridades no reportaron víctimas. También así, en las redes sociales ya han aparecido imágenes en las que se observa como la gente huye del sitio ante la alerta.

Fuente: RT

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?