EE.UU no retirará sus tropas de Siria hasta lograr los objetivos

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que el país no retirará sus tropas de Siria hasta que se cumplan sus objetivos.

Hablando en Fox News Sunday, Haley enumeró tres objetivos para Estados Unidos: asegurar que las armas químicas no se usen de ninguna manera que ponga en riesgo los intereses de Estados Unidos, que el Estado Islámico sea derrotado y que haya una posición ventajosa para observar lo que Irán está haciendo.

.@nikkihaley tells Chris U.S. troops will not be pulled from Syria until goals are accomplished: “We’re not going to leave until we know we have accomplished those things…Be very clear, if we leave, when we leave, it will be because we know that everything is moving forward.” pic.twitter.com/AhvtB9jPwQ

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) April 15, 2018