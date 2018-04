Ecuador detuvo a 43 disidentes de las FARC por asesinato de los tres periodistas

Ecuador detuvo a 43 personas vinculadas al grupo disidente de las FARC, responsable del secuestro y asesinato de dos periodistas y su conductor ecuatorianos en la frontera con Colombia. Sin embargo, las autoridades aún buscan al líder de la organización.

El ministro del Interior, César Navas, informó en rueda de prensa algunos resultados de los operativos que se llevan a cabo en la frontera norte tras el asesinato de un equipo periodístico de El Comercio por parte de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Navas indicó que en el último operativo realizado en Mataje Viejo y Mataje Nuevo se detuvo a nueve personas, de las cuales ocho están procesadas y una tiene medidas sustitutivas. Según el funcionario, los detenidos tienen relación al grupo que lidera alias ‘Guacho’, denominado Frente Oliver Sinisterra.

Según Navas, se realizó la operación militar en la frontera norte con 550 uniformados, entre policías y militares. Producto de ese operativo se registraron 91 inmuebles y a 150 personas del sector y se incautaron municiones, de esas, 72 cartuchos antiaéreos.

El comandante general de la Policía, Ramiro Mantilla, precisó que desde que se realizan los controles en la zona de San Lorenzo y Mataje, tras el atentado a un cuartel de la policía el pasado 28 de enero, se han detenido a 43 personas.

“Ya son 43 los miembros de esta organización que están detenidos, quienes facilitaban el apoyo logístico para el tráfico de precursores químicos a Colombia, facilitaban el transporte de la droga de Colombia a Ecuador, y los que colocaban los explosivos en el Ecuador”, refirió Mantilla.

Durante su intervención, Navas precisó que aún no se conoce el lugar donde estarían los cuerpos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico de El Comercio, pese a que medios colombianos recogen información de que estarían en ese país.

Navas también aclaró que nunca hubo prohibición a los periodistas para ir a la zona de Mataje. “Ellos fueron capturados en Colombia”, dijo. “Mataje es una población a la que se lleva víveres, medicinas, había un punto de control para registrar a las personas que iban y si no tenían antecedentes”, refirió.

Al ser interrogado si la captura de más miembros de la organización de alias ‘Guacho’, la semana pasada, cuando se negociaba el retorno del equipo periodístico pudo ocasionar la muerte de ellos, Navas dijo que no.

“Hubo un atentado terrorista en la torre (de electricidad) de Viche; lo que hizo el Estado fue accionar todo un operativo de seguridad y detener a esas personas que estaban relacionadas con el atentado”, refirió. “No tiene relación (con la negociación)”, reiteró.

El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, indicó que no es momento para echarles la culpa a los periodistas que fueron a cubrir lo que ocurre en la frontera norte, como lo indican en redes sociales. “No hay que echarle la culpa a nadie. Si hubo errores se reconocerán. No es culpa de los periodistas (por ir a la frontera), no es culpa del Estado, el enemigo está afuera”, reiteró.

Fuente: El Universo

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?