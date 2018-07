Dwayne Johnson rindió homenaje a la comunidad de amputados

Dwayne Johnson se encuentra envuelto en la más reciente controversia por la falta de inclusión en Hollywood.

Recientemente, Scarlett Johansson renunció a su papel en Rug and Tug luego de que activistas y miembros de la comunidad LGBT se manifestaron en contra de que la actriz interpretara a un personaje transgénero.

Ahora “La Roca”, recibió duras críticas por encarnar a un héroe amputado en su más reciente película, Rascacielos.

Unforgettable time spent with amputees, Dr’s & friends showing them SKYSCRAPER. Thank you for the love and support of our film and me playing an amputee. But most importantly, thank you for amazing and enlightening dialogue we were able to have after the movie. 🙏🏾❤️ https://t.co/Pep2MJBkKc

— Dwayne Johnson (@TheRock) July 19, 2018