Duarte Frutos ratifica que no renunciará a su intención de jurar como senador

El ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, dijo que seguirá adelante con su intención de jurar y negó el canje de la senaduría para ser director de la entidad binacional Yacyretá. “No se canjea lo que no se tiene. La banca no es mía hoy”, dijo.

Reiteró que el curul le corresponde por voluntad popular y que le fue secuestrado el derecho de ser legislador para entregarlo a otra persona refiriéndose al juramento de Mirta Gusinky en su reemplazo.

Duarte Frutos fue muy enfático al insistir que no renunció, sino que debido a una arbitrariedad de Fernando Lugo, le impidieron jurar. Señaló que continuará litigando porque es su derecho disputar ese escaño.

Calificó de cambiante a la política y sostuvo que no pierde la esperanza de que existan los votos para ser miembro de la Cámara Alta. “Cuando tenga los votos voy a ir al Senado porque tengo vocación de tribuno”, expresó al añadir que no lo dejan jurar porque no quieren que Horacio Cartes jure.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?