Duarte Frutos denunció penalmente a Lugo por no dejarlo jurar

El ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, presentó su denuncia penal contra el ex titular del Congreso Nacional, Fernando Lugo, por no permitir su juramento como senador activo el pasado sábado 30 de junio.

Según la abogada del ex mandatario, Carolina Berdoy, existen motivos para que se abra una investigación contra Lugo, ya que considera un atropello a la decisión de la ciudadanía.

Los hechos punibles supuestamente cometidos son tentados contra el Orden Constitucional, Coacción contra los Órganos del Estado, Usurpación de las Funciones Públicas, Desacato y Producción de Documentos no Auténticos, menciona una publicación del Ministerio Público.

Fueron designados para atender la denuncia Sonia Mora, quien tendrá la asistencia del fiscal electoral Rodrigo Estigarribia. Ambos estarán trabajando bajo la coordinación del fiscal Adjunto Edgar Moreno.

Expresidente Nicanor Duarte Frutos presentó denuncia penal contra expresidente del Congreso Fernando LugoEsta mañana… Posted by Ministerio Público-Fiscalía on Thursday, July 5, 2018

Fuente: Ministerio Público

