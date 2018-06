Duarte Frutos aseguró que es víctima de una irracional persecución política

El ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos sostuvo que la decisión de no convocarlo a jurar mañana es producto de una medida generada por egoísmo o rencor. Añadió que Fernando Lugo tiene una lectura interesada por eso no lo convocó para jurar.

Dijo que se calló por mucho tiempo, pero ahora ya no lo hará, alegando que su candidatura fue legalizada, se aceptaron las reglas del juego para resolver controversias. Enfatizó que según el criterio utilizado por Lugo, él tampoco puede ser senador activo, y ni siquiera vitalicio, por haber sido destituido.

“Desconoce los órganos constitucionales de la república por eso estoy accionando ahora judicialmente contra esa medida arbitraria” aseveró al agregar que el titular del Congreso está cometiendo usurpación de poder, desacato y prevaricato.

“En el Paraguay hay que dejar ya de lado la persecución política y el pase de facturas” sentenció al aseverar que seguirá hasta al final y pelearán en todos los frentes contra lo que calificó como un golpe al partido colorado, a la voluntad popular y al orden constitucional.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?