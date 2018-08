Donald Trump: “Si me destituyen, los mercados se desplomarían”

El presidente de Estados Unidos habló sobre la posibilidad de que el Partido Demócrata revierta la mayoría parlamentaria en las próximas elecciones e intente abrir un proceso de impeachment. También minimizó el trabajo de su ex abogado, Michael Cohen, quien se declaró culpable ante la justicia.

En una de las semanas más agitadas política y legalmente de su mandato, Donald Trump ofreció una entrevista al programa Fox & Friends en la que habló de diversos temas: desde las acusaciones contra sus ex empleados, los casos policiales que conmueven al país hasta de un posible proceso de impeachment.

El presidente fue consultado sobre la posibilidad de que el Partido Demócrata consiga la mayoría legislativa en las elecciones de noviembre e intente un proceso para retirarlo del cargo.

“No sé cómo puedes destituir a alguien que ha hecho un gran trabajo. Si alguna vez me destituyen, los mercados se desplomarían. Habría mucha gente pobre. Hay números que no creerías. Liberé regulaciones, el recorte de impuestos fue algo tremendo. Si Hillary fuese presidente, tendrías recesión”, respondió.

Trump desestimó el rol que jugó su ex abogado, quien esta semana se declaró culpable de múltiples cargos e involucró a su ex jefe, para quien trabajó durante una década. “No era un ‘arreglador de problemas’, hizo acuerdos menores. Cohen estuvo en otros negocios. Trabajaba para mí part time, tenía otros clientes”, se desligó.

Además, consideró que el ex defensor lo está usando para conseguir una pena menor. “Si alguien defraudó a un banco y va a pasar 10 años en la cárcel, pero puede reducir su condena diciendo algo malo sobre Trump, lo va a hacer. Si alguien inventa historias, va a inventar mentiras. Lo he visto muchas veces, he tenido a amigos involucrados. Inventan historias y pasan de tener 10 años (de condena) a ser héroes, les erigen una estatua. No es justo, pero lo hizo. Consiguió un muy buen acuerdo”, indicó.

Trump, afirmó que los pagos dirigidos por su ex abogado a sus dos supuestas ex amantes para comprar su silencio durante su campaña electoral “no violan” a las leyes electorales. “Él (Cohen) hizo los acuerdos. Esos cargos ni siquiera son crímenes”, argumentó.

Además, indicó que sí estaba al tanto de los pagos, aunque añadió que se enteró más adelante. Estos tiempos son de suma importancia, ya que podría haber aceptado estar al tanto de los mismos y no haberlos declarado en sus reportes de finanzas. “Supe de los crímenes más adelante. No fueron fondos de campaña, eso es lo importante. Vinieron de mí y tuiteé sobre ello”, expresó.

Fuente: Infobae

