El presidente de los Estados Unidos aseguró que Rusia violó el acuerdo de armas nucleares de rango medio (1987), y por ese hecho, dijo que su Gobierno pondrá fin al acuerdo.

“Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años y no sé por qué el (ex) presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró” expresó el mandatario.

Así mismo, reiteró que el país norteamericano desarrollará las armas necesarias mientras otros estén haciéndolo.

Fuente: www.lasexta.com

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?