Donald Trump: “El acuerdo de París no está funcionando tan bien para París”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las protestas en Francia en su cuenta de Twitter, y dijo que la culpa la tiene el acuerdo climático de París.

“Protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar grandes sumas de dinero, ni a países del tercer mundo (que son cuestionables), para tal vez proteger el medio ambiente, cantando ‘¡Queremos a Trump!’ Amo a Francia”, tuiteó el mandatario.

La policía francesa detuvo a más de 200 personas en París y disparó gases lacrimógenos contra manifestantes durante. Ya van cuatro fin de semanas de protesta en París.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018