Donald Trump confirmó que no se reunirá con el presidente de Irán

El presidente de los Estados Unidos indicó que “tal vez algún día en el futuro” se concrete un encuentro con el mandatario persa, y agregó: “Estoy seguro de que es un hombre absolutamente encantador”.

Donald Trump informó este martes que “no tiene planes” de reunirse con el presidente de Irán, Hassan Rohani, quien llegó a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario republicano indicó que “pese a los pedidos” no prosperó la idea de un encuentro, sin aclarar quién intentó concretarlo. “¡Estoy seguro de que es un hombre absolutamente encantador!”, agregó.

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2018