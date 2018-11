Donald Trump canceló su reunión bilateral con Vladimir Putin

El presidente de los EEUU decidió en pleno vuelo que no habrá reunión con el ruso. Era uno de los encuentros más esperados de la cumbre en Buenos Aires pero la escalada con Ucrania por Crimea lo hizo cambiar de opinión.

Finalmente no habrá reunión bilateral con Vladimir Putin. Lo anunció a través de su cuenta de Twitter el norteamericano y sorprendió… Es que minutos antes, cuando se estaba subiendo al Air Force One que lo traslada a la Argentina había dicho que evaluaría una reunión durante el viaje, cuando analizara los reportes de su equipo. La evaluación llevo poco tiempo.

“Basado en el hecho de que las naves y los marineros no han regresado a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes concernientes cancelar mi reunión previamente agendada en Argentina con el presidente Vladimir Putin. Espero que tengamos una nueva cumbre significativa tan pronto como esta situación se resuelva”.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018