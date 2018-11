Donald Trump calificó de positiva elecciones legislativas

Luego de la victoria de los republicanos en la Cámara de Senadores y a pesar del avance demócrata en la Cámara de Representantes, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró contento con los resultados luego de su intensan campaña para el Partido Republicano en los días previos a las elecciones.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

“Tremendo éxito esta noche ¡Gracias a todos!” twitteo el mandatario tiempo después del cierre de urnas en los locales de votación estadounidenses.

Pero ¿Debería Trump estar contento? o ¿Tendría que preocuparse?

Estos resultados no favorecen tanto al presidente debido a que rompen la hegemonía republicana en el Congreso y esto significa una piedra en el camino para Trump, pues ya no contara con el dominio en los dos poderes legislativos, cosa que necesita para que sean aprobadas fácilmente sus iniciativas.

De ahora en más el jefe de Estado y su gobierno tendrán que tener más cuidado con el trato que da a los representantes demócratas, y tener una relación más equilibrada con la oposición, ya que anteriormente ataco a congresistas y candidatos del partido que es rival historio de los republicanos.

Es posible que Trump no le dé importancia al avance demócrata en la Cámara de Representantes y no acepte una derrota, si no que lo vea como una prueba de que si él no ayudaba al Partido Republicano, la derrota pudo ser aun más catastrófica para su gobierno y el partido.

La derrota para Trump y los republicanos en la cámara de representantes podría llevar a un aumento del sentimiento anti Trump en todo el país causado por los comentarios despectivos del presidente hacia las minorías y residentes ilegales.

Además la Cámara de Representantes podrá realizar investigaciones contra Trump y su gobierno, investigaciones que podrían encaminar hacia un difícil y largo sendero para un Impeachment contra el mandatario, pero esta opción está prácticamente descartada ya que se necesita una votación de dos terceras partes del Senado, algo que es casi imposible debido al dominio republicano en dicha cámara.

Los resultados de las estas elecciones podrían cambiar el rumbo que toma los Estados Unidos, y al crecimiento nuevamente del Partido Demócrata, que los votantes podrían elegir nuevamente como representante en las próximas elecciones presidenciales.

El presidente Donald Trump estará realizando una nueva conferencia de prensa en la Casa Blanca a las 11:30 A.M. de Washington DC. Para hablar según él sobre los éxitos en las elecciones.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?